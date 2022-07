Prisão preventiva para suspeito de dois crimes de fogo florestal em Ourém

O homem suspeito de dois crimes de incêndio florestal, no concelho de Ourém (Santarém), vai aguardar julgamento em prisão preventiva, disse hoje à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).







O arguido foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz de instrução criminal determinado a medida de coação mais gravosa.Na segunda-feira, a PJ anunciou a detenção do arguido, de 45 anos, explicando que os factos ocorreram na União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, "local onde deflagraram dois focos de incêndio"."O detido foi visto a abandonar o local dos factos e perentoriamente identificado por testemunhas, imediatamente antes do início dos focos de incêndio, sendo que o mesmo possui antecedentes criminais e policiais pela prática do mesmo tipo de crime", adiantou a PJ, em comunicado.A detenção, em inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, teve a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Ourém.Fonte da PJ disse na ocasião à Lusa que os dois focos de incêndio "terão sido ateados com recurso a chama direta" e acrescentou que o suspeito mora na zona onde estes eclodiram.