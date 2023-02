Tribunal absolve jornalistas acusados de violação do segredo de justiça

Os jornalistas Carlos Rodrigues Lima e Henrique Machado foram hoje absolvidos do crime de violação do segredo de justiça de que estavam acusados devido à divulgação de notícias sobre os casos dos 'emails' do Benfica, E-toupeira e Operação Lex.







Direitos Reservados

Tópicos violaçao segredo justiça jornalistas

Ao absolver os jornalistas Carlos Rodrigues Lima - atualmente na revista Visão, mas que integrava a Sábado à data dos factos - e Henrique Machado - jornalista da TVI/CNN e que então trabalhava no Correio da Manhã -, o tribunal considerou que os arguidos não tiveram "qualquer intenção de violar o segredo de justiça e que a sua intenção foi informar os leitores de acordo com a liberdade de imprensa".Carlos Lima estava acusado de três crimes de violação do segredo de justiça e Henrique Machado de um crime de violação do segredo de justiça. Os seus advogados de defesa foram Madalena Perdigão e Miguel Coroadinho, respetivamente.Segundo o Juízo Central Criminal de Lisboa, toda a prova testemunhal foi "perentória" no sentido de que "estas notícias não prejudicaram as investigações", tendo juízes, procuradores e inspetores da Polícia Judiciária inquiridos corroborado esta ideia durante o julgamento.Nesta decisão, o tribunal valorizou a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, muito embora tenha reconhecido que estes direitos possam entrar em conflito com o segredo de justiça.Por isso, considerou que, perante estes direitos conflituantes, cabe ao tribunal ver caso a caso e analisar se as notícias causaram prejuízo ou não à investigação, concluindo que, neste caso, os arguidos exerceram os seus direitos sem se excederem na sua responsabilidade de divulgar informações sobre investigações em curso de reconhecido interesse público.Na apreciação deste caso, o tribunal entendeu que as declarações de Carlos Lima e Henrique Machado durante o julgamento foram "muito relevantes", ao explicarem de forma "pormenorizada" as "notícias que escreveram, a investigação jornalística e o interesse público" das matérias abordadas, que envolvem a justiça e o desporto.Na leitura da decisão, o tribunal aludiu a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) sobre a importância da liberdade de imprensa e de expressão, notando que se trata de "direitos basilares" do estado de direito democrático.À saída da audiência, Carlos Lima afirmou que "foram precisos dois anos para se perceber que o trabalho dos jornalistas é um trabalho válido e essencial numa sociedade democrática e que as notícias em causa tinham um inegável interesse público"."Perante tudo o que passou neste processo e perante as medidas ilegais em cima de nós (vigilância policial), é uma vitória do jornalismo", declarou Carlos Lima, apelando a toda a classe que atue com ponderação nestes casos, mas não se "deixe intimidar" pelo facto de o Ministério Público (MP), por vezes, abrir processos por violação do segredo de justiça e por desobediência.Carlos Lima disse aguardar agora o desfecho da queixa apresentada no tribunal da Relação de Lisboa contra a procuradora que realizou o inquérito que culminou com a acusação aos dois jornalistas, em virtude dos métodos utilizados pelo Ministério Público na investigação.Henrique Machado frisou que há muitos processos por violação do segredo de justiça, mas o que foi "verdadeiramente insólito e referenciador" neste processo foi a forma como o MP conduziu o inquérito em "clara violação do que é a liberdade de imprensa".Henrique Machado realçou ainda o facto de, na decisão que hoje o absolveu, o tribunal ter "valorizado a liberdade de imprensa e de expressão" e reconhecido que as notícias divulgadas por ambos os jornalistas não prejudicaram o curso da investigação policial e do MP naqueles importantes processos ligados ao futebol e à justiça.