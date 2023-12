Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que condenou os jornalistas Carlos Rodrigues Lima e Henrique Machado por violação do segredo de justiça foi anulada. O próprio tribunal considerou que no acórdão participaram juízes que se deviam declarar impedidos. A anulação foi decidida de forma unânime.