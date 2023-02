Greve de trabalhadores levou à supressão de 147 comboios da CP até às 08:00

A CP suprimiu mais de metade dos 253 comboios programados para entre as 00:00 e as 08:00 de hoje devido ao segundo dia de greve dos trabalhadores da transportadora e da Infraestruturas de Portugal, segundo um balanço da empresa.







Os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até quinta-feira, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP).De acordo com um balanço feito pela CP hoje de manhã à Lusa, dos 253 comboios programados entre as 00:00 e as 08:00, foram realizados 106 e suprimidos 147 (58,1%).A CP - Comboios de Portugal indica que estavam programados 73 comboios regionais e inter-regionais, tendo sido suprimidos 40 e realizados 33.Quanto aos urbanos de Lisboa, estavam previstos 115, foram suprimidos 76 e efetuados 39.De acordo com a empresa, nos urbanos do Porto, estavam programados para aquele período 53, foram realizados 29 e suprimidos 24.No que diz respeito aos comboios de longo curso, estavam previstos 12, foram suprimidos sete e realizados cinco.A CP já tinha alertado na sexta-feira para "fortes perturbações" na circulação dos comboios entre as 00:00 de segunda-feira e as 23:59 de quinta-feira, devido a greve, havendo serviços mínimos decretados para os quatro dias (25%).Em declarações hoje de manhã à Lusa, António Salvado, do Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins (SINFA), adiantou que a "adesão à greve é total", estando apenas a ser cumpridos os serviços mínimos."Hoje, além do pessoal ferroviário, administrativo, operacional e de manutenção, juntam-se também os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. A adesão é total, estão apenas a ser cumpridos os serviços mínimos que foram decretados para os quatro dias da greve, entre segunda e quinta-feira", disse.De acordo com António Salvado, até ao momento não houve qualquer 'feedback' por parte da empresa.A greve foi convocada pelo SINFA, Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins (SIOFA), Associação Sindical Independente dos Ferroviários de Carreira Comercial (ASSIFECO), Federação nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP), Serviços Técnicos Ferroviários (STF), STMEFE - Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários (STMEFE), Sinafe-Sindicato Nacional dos Ferroviários Do Movimento E Afins e Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTF).No dia 15 de fevereiro, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap) e o Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins (Sinafe) anunciaram uma greve na CP para segunda e quarta-feira.Um dia antes, aqueles sindicatos tinham anunciado uma greve na Infraestruturas de Portugal (IP) para hoje e quinta-feira.Em causa está o "impasse" nas negociações salariais com a administração da IP e da CP, afirmam os sindicatos em comunicado.