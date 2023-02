"É mentira que custe €1.300 milhões a recuperação do tempo de serviço"

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, acusou o primeiro-ministro de não ter falado a verdade, ao afirmar que a recuperação do tempo de serviço dos professores irá custar 1.300 milhões de euros (ME).







Manuel de Almeida/Lusa

"É mentira que custe 1.300 milhões [de euros] a recuperação do tempo de serviço. O senhor primeiro-ministro afirmou, mas não falou verdade, porque eu lembro que em 2017 só custava 600 milhões e ainda não tinham contado nenhum tempo de serviço, logo, se contaram dois anos, nove meses e 18 dias, já não custa 600 milhões", sustentou.Durante uma conferência de imprensa, o dirigente sindical vincou que os professores não "abrem mão" de reivindicar o tempo de serviço, uma vez que tal aconteceu com a restante administração pública."Ainda por cima, boa parte dos muitos milhares de colegas que tinham perdido tempo de serviço, entretanto, nestes cinco anos, aposentaram-se e foram substituídos por colegas mais novos, portanto, que têm escalões que não têm o mesmo custo", argumentou.De acordo com Mário Nogueira, o valor total de uma recuperação do tempo de serviço "integral e imediata", andaria "na ordem dos 300 milhões" de euros, um valor "muito longe" daquele que é apresentado pelo Governo."As organizações sindicais, desde a primeira hora, que dizem estar conscientes do esforço financeiro que isso representa. Estamos disponíveis para encontrarmos um faseamento que seja suportável desse ponto de vista", referiu.O secretário-geral da Fenprof estranhou ainda que o ministro da Educação tivesse dito que "estão a fazer contas para tentar perceber quais são os professores que podem recuperar mais e os que não recuperam tanto"."Nós não sabemos como é que se diz a dois professores que perderam o mesmo tempo de serviço: olha, tu vais recuperar e tu não ou tu vai recuperar mais e o outro menos. Se o Ministério quer instabilidade e lutas, está no bom caminho", concluiu.