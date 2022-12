Há cinema português entre finalistas a caminho das nomeações para os Óscares 2023

Os filmes portugueses "Ice Merchants", de João Gonzalez, "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, e "O lobo solitário", de Filipe Melo, estão entre finalistas a uma nomeação para os Óscares, revelou hoje a Academia de Cinema dos Estados Unidos.





A organização dos prémios de cinema revelou hoje as listas de finalistas de várias categorias dos Óscares, num processo de seleção antes das nomeações, e na categoria de Curta-Metragem de Animação estão "Ice Merchants", de João Gonzalez, e "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, que têm somado vários prémios em festivais ao longo dos últimos meses."Ice Merchants" é o terceiro filme de João Gonzalez e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A partir daí, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.Em "O homem do lixo", Laura Gonçalves assina um filme sobre recordações e memórias, a partir da história de vida "do tio Botão", que trabalhou emigrado em França como homem do lixo, como se lê na sinopse.Nos candidatos às nomeações na categoria de melhor Curta-Metragem está o filme "O lobo solitário", do realizador, argumentista e músico Filipe Melo."O lobo solitário" é protagonizado por Adriano Luz no papel de um radialista - Vítor Lobo - que conduz um programa de rádio ao longo da noite. É durante o programa de rádio, em direto, que Vitor Lobo recebe um telefonema de um velho amigo que, aparentemente, quer pôr a conversa em dia, mas cuja conversa revela uma história antiga.Rodado num só plano, o filme foi escrito e realizado por Filipe Melo, com direção de arte de Juan Cavia e música original coassinada com The Legendary Tigerman.No processo de seleção rumo aos Óscares, fica pelo caminho o filme "Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, que tinha sido proposto por Portugal para uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional.De fora fica também o filme proposto pela Albânia, "A Cup of Coffee and New Shoes On", protagonizado pelos irmãos Rafael e Edgar Morais e coproduzido por Portugal, pela produtora Maria & Mayer.Nesta categoria estão, entre outros, "Saint Omer" (França), de Alice Diop, premiado em Veneza, "Decisão de Partir" (Coreia do Sul), de Park Chan-wook, distinguido em Cannes, "Bardo, falsa crónica de umas quantas verdades" (México), de Alejandro G. Iñárritu, e "Argentina 1985", de Santiago Mitre (Argentina).Entre os filmes finalistas anunciados hoje pela academia estão, por exemplo, "Avatar: O caminho da água", de James Cameron, "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, "Black Panther: Wakanda para sempre", de Ryan Coogler, todos em categorias técnicas.As nomeações para a 95.ª edição dos Óscares serão anunciadas a 24 de janeiro e a cerimónia está marcada para 12 de março.