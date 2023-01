'Um orgulho': as reações à nomeação portuguesa ao Óscar

Pranav Sasidharan.A curta de 14 minutos sobre uma família que todos os dias salta de paraquedas do topo da montanha onde vive para vender o gelo que produzem, já havia arrecadado prémios nos festivais de cinema de Cannes, Chicago, Guadalajara, Melbourne e Vila do Conde.Ice Merchants compete na 95ª cerimónia dos Óscares com The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, The Flying Sailor, My Year of Dicks eA entrega de prémios tem lugar a 12 de março, em Los Angeles.

Veja aqui o trailer do filme: