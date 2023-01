João Gonzalez e a nomeação para os Óscares: "O cinema português é incrível há muitos anos"

Com rasgados elogios à equipa que trabalhou consigo, o realizador do primeiro filme português nomeado aos Óscares, contou a SÁBADO ter ficado "eufórico" com notícia. Sobre a sua curta, explica: "Queria fazer um filme sobre a solidão e o isolamento".