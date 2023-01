Onde ver os filmes nomeados para os Óscares?

Se a lista de filmes nomeados lhe chamou à atenção e quer saber onde os ver, está no sítio certo. De plataformas a datas de estreias no cinema, contamos-lhe tudo.

Esta terça-feira, 24 de janeiro, foram reveladas, pelos atores Riz Ahmed e Allison Williams, em Los Angeles, as nomeações para a 95.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Com Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo a sair destacado na corrida às estatuetas douradas mais famosas do cinema e um filme português nomeado pela primeira vez, dizemos-lhe onde pode ver as películas concorrentes para estar preparado para a entrega dos prémios, a 12 de março.