Paula Santos vai substituir João Oliveira na liderança da bancada do PCP

A deputada Paula Santos vai assumir as funções de líder parlamentar do PCP, tendo como vice presidentes Bruno Dias e Alma Rivera, anunciou hoje fonte oficial da bancada comunista.







Paula Santos, que foi cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Setúbal, substitui na liderança da bancada João Oliveira, que falhou a sua eleição nas legislativas antecipadas por Évora.João Oliveira era líder parlamentar desde 2013, altura em que substituiu no cargo o ex-presidente da Câmara Municipal de Loures Bernardino Soares.Paula Santos, 41 anos, é membro do Comité Central do PCP e deputada desde 2009. Licenciada em Química Tecnológica, é a primeira mulher a assumir a liderança da bancada comunista.Na última legislatura, a deputada assumiu as funções de vice-presidente da bancada comunista e destacou-se em termos de intervenção política na área da saúde.Nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro, a CDU (Coligação Democrática Unitária) passou de 12 para seis deputados, tendo perdido metade da sua bancada e a representação institucional do Partido Ecologista "Os Verdes".Além de João Oliveira, saiu também do parlamento o antigo vice presidente da Assembleia da República António Filipe, que se destacou como deputado sobretudo nas comissões parlamentares de Assuntos Constitucionais e de Defesa.Nas últimas legislativas a CDU teve 242.478 votos, correspondentes a 4,29%, ficando em sexto lugar a nível nacional, mas é a quinta maior força parlamentar, já que elegeu mais um deputado do que o Bloco de Esquerda.