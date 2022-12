É possível ultrapassar uma traição?

Estava separada há três anos quando, através de uma aplicação de encontros online, conheceu o atual namorado. “Decidi colocar a app do Tinder e foi aí que o conheci em outubro de 2019”, recorda Verónica (nome fictício). O mundo virtual trouxe-lhe correspondência com Bruno (nome fictício) e rapidamente se enamorou por aquele homem “carismático, muito brincalhão, inteligente e carinhoso”. A troca de mensagens levou-os a encontros offline e “a relação foi evoluindo naturalmente”. Embora não falassem em namoro, estavam juntos duas ou três vezes por semana e Bruno ia desprendendo gestos românticos. “Lembro-me de irmos ao supermercado e eu ter ficado no carro para ele ir buscar pão e ter aparecido, depois, com pão e um bouquet de flores para mim”, ilustra. “Ao fim de seis meses comecei a questionar o que tínhamos, ao que ele sempre me respondeu que estávamos numa relação. Ao fim de um ano de estarmos juntos, descobri a traição”, partilha Verónica.