Itália. Depois do noivado desfeito em festa VIP, a luta por €700 mil

A separação que agitou Itália tem um novo capítulo, com o ex-casal Cristina Seymandi e Massimo Segre a defrontarem-se em tribunal devido a outro assunto: o suposto levantamento indevido de 700 mil euros de uma conta conjunta por parte de Cristina Seymandi. A empresária foi acusada pelo ex-noivo de o trair durante uma festa do jet set em Itália, ocorrida no fim de julho.