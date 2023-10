Uns stilettos ou umas Birkenstock? Foi a escolha que a atriz Margot Robbie teve de fazer enquanto Barbie no filme mais rentável do ano. A cena e a decisão final (atenção ao spoiler) – a Barbie opta por umas Birkenstock rosas –, na qual a marca alemã diz não ter tido qualquer intervenção, foram vistas por milhões de pessoas em todo o mundo e constituiu a melhor rampa de lançamento possível para a entrada da empresa no mercado bolsista de Nova Iorque, no início deste mês.