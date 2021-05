A louca corrida pelo primeiro lugar nos mais ricos

Foi um início de semana de loucos na listagem dos homens mais ricos do mundo. Segunda-feira de manhã, Jeff Bezos, o patrão da Amazon, era ultrapassado por Bernard Arnault, dono do império de marcas de luxo LVMH. À tarde a ordem já estava invertida e na terça-feira, o francês voltou à liderança. Na quarta-feira, já estava novamente em segundo lugar, atrás do norte-americano, por "escassos" 178,7 milhões de dólares.



Mas quem é o europeu que conseguiu por duas vezes no último século - em 2019 e agora - estar, pelo menos, um dia no topo dos mais ricos? E como é que conseguiu ultrapassar os outros multimilionários americanos, a maioria deles ligados às tecnologias?



Bernard Arnault, de 72 anos, tem uma fortuna avaliada em 189,1 mil milhões de dólares (pouco mais de 155 mil milhões de euros) -146,5 milhões de euros inferior à de Bezos e 27,9 milhões acima da de Elon Musk (Tesla e SpaceX). Posicionando-se no mercado do retalho com as suas marcas de luxo, Arnault viu a sua fortuna crescer 64,6 milhões de euros desde março do ano passado até quarta-feira. Tudo graças a um mercado de luxo que continua a contrair o efeito da pandemia.