"A principal razão pela qual descemos o preço é porque eles não fazem mais parte da família real. Depois da separação os fornecedores não vão produzir mais estes objetos e só queremos vender todo o stock que temos. Não queremos manter nada na loja", apontou um comerciante à Reuters, justificando assim o porquê de ter estes produtos em promoção.

As prateleiras das lojas de lembranças de Londres encheram-se de canecas, figuras, imans, canetas e todos os objetos que se possam imaginar alusivos ao novo casal real, Harry Meghan , aquando do casamento e do bebé Archie depois do seu nascimento. Com o afastamento dos três da vida real, os comerciantes estão agora em liquidação total.Cortes de 3 libras nos preços, promoções leve 2 pague 1, entre outras enchem agora as prateleiras.A substituir as canecas com a cara sorridente do casal real estão agora os produtos "Meghxit" , à venda na internet.Já apareceu todo o tipo de produtos com o nome dado à sepração, como canecas, t-shirts, sacos, almofadas, capas para Iphone ou porta-chaves com o Megxit estampado. Uma caneca, por exemplo, custa €13, e uma t-shirt, que diz "Keep calm and Megxit on", fica por €21,60.