As marcas de roupa britânicas viram as suas vendas aumentar nos últimos dois anos graças ao efeito Meghan, e depois da bombástica notícia de que os duques de Sussex querem deixar a família real, para fazer vida no Canadá e nos Estados Unidos, instalou-se o pânico na indústria da moda. Mas, segundo a imprensa britânica, não há nada a temer nesta mudança.

Não há duvidas de que Meghan Markle continuará a ser o centro de todas as atenções e os seus looks os mais analisados e desejados. Não há nada que indique que a mulher do príncipe Harry deixe de usar marcas britânicas, desde que cumpram com o requisito que o seu closet impõe: sustentabilidade. A ex-atriz deverá aproveitar as boas relações que tem com as marcas de moda para lançar projetos e já está em negociações com algumas, como a Givenchy, segundo avança o The Sun. Estas colaborações podem render-lhe milhões de dólares.

O caminho de Gwyneth Paltrow

Tendo em conta que desde junho, os duques de Sussex têm a sua própria marca Sussex Royal, não será de estranhar que Meghan lance a sua própria linha de roupa e acessórios ou que se atreva por um caminho como o de Gwyneth Paltrow, na área do lifestyle. Antes, ela já partilhava receitas e sugestões de restaurantes nas redes sociais e no seu blogue "The Tig".

Há que ter em conta também que a melhor amiga de Meghan é Jessica Mulroney - a famosa consultora de imagem canadiana que tem o seu próprio show televisivo, aparece em programas na televisão norte-americana e criou a sua marca – que se irá tornar na sua assessora. No Canadá, Jessica irá promover festas para os apresentar à alta sociedade. Fontes garantem também que a duquesa de Sussex contratou o guru das redes sociais David Watkins, que trabalhou para marcas como a Apple e a Burberry, para gerir a imagem dela e de Harry.