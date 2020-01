Harry já deixou o Reino Unido rumo ao Canadá

O duque de Sussex saiu esta noite do Reino Unido rumo ao Canadá, onde se encontram a sua mulher e o filho, Archie. Segundo o jornal The Telegraph, Harry seguiu depois de ter terminado um dos seus últimos compromissos enquanto representante da família real britânica.



Harry não vê a mulher, Meghan Markle, e o filho, Archie, há duas semanas. O casal pretende mudar-se para o Canadá.



O filho mais novo do príncipe Carlos foi levado para Heathrow depois de várias reuniões bilaterais com líderes de África durante uma cimeira no sul de Londres.



Também teve um encontro privado com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.



Depois de terem anunciado que se pretendiam afastar da família real e encontrar empregos privados, foi decidido que os duques de Sussex vão deixar de usar os títulos reais (Sua Alteza Real), não terão financiamento público e vão devolver o dinheiro usado para remodelar o Castelo de Windsor.