Os duques de Sussex decidiram mudar de vida, mas os tempos parecem longe de vir a ser tranquilos. Esta terça-feira, Harry e a mulher, Meghan Markle , ameaçaram avançar para os tribunais caso continuem a ser vítimas de paparazzi.De acordo com a imprensa britânica, o aviso dos advogados do casal surgiu depois dos jornais The Sun e Daily Mail terem publicado fotografias não autorizadas de Meghan, enquanto a antiga atriz passeava com o filho de ambos, Archie, e os dois cães. As imagens, que depois se espalharam pelas redes sociais, foram captadas num parque em Vancouver, no Canadá, onde o casal se encontra a morar atualmente, com os fotógrafos supostamente escondidos nos arbustos.Segundo os representantes legais de Harry e Meghan, os paparazi instalaram-se na ilha com grandes teleobjetivas de maneira a controlar todos os movimentos dos duques de Sussex. Na segunda-feira, também foram captadas imagens de Harry a chegar ao aeroporto, no Canadá, para se juntar à família.No passado sábado, o Palácio de Buckingham anunciou um acordo em que o príncipe Harry e a sua mulher, Meghan, renunciaram aos respetivos títulos, abandonando os deveres enquanto membros seniores da família real do Reino Unido e deixando de receber fundos públicos. As medidas devem entrar em vigor na "primavera de 2020" e surgem na sequência de um pedido dos duques de Sussex de se tornarem independentes financeiramente e dividirem a sua vida entre o Reino Unido e América do Norte.O casal deixará de usar o título de "Sua Alteza Real", mas não será destituído do mesmo. Harry manter-se-á como príncipe e sexto na linha de sucessão ao trono britânico. Os duques de Sussex ficam ainda obrigados a devolver aos contribuintes britânicos cerca de 2,4 milhões de libras (2,82 milhões de euros) gastos na renovação da sua casa, nos arredores do Castelo de Windsor.