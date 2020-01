É monárquico e diz que teve a sorte de os países onde esteve como diplomata serem monarquias, como Espanha, Dinamarca ou Bélgica. José Bouza Serrano, de 69 anos, foi chefe de protocolo do Estado, conviveu com reis, rainhas e príncipes, e acompanha com interesse as famílias reais europeias – compra todas as revistas internacionais da especialidade, muitos livros e não perde um episódio da série The Crown, na Netflix. Atualmente, está na Inspeção-Geral Diplomática e Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e em julho, quando completar 70 anos, quer reformar-se e dedicar-se à escrita do próximo livro, cujo tema são os tronos vazios. O embaixador conversou com a Sábado, no seu gabinete do MNE, no palácio das Necessidades, sobre o mais recente escândalo da realeza: a saída de Meghan e Harry da família real britânica.

Harry e Meghan Markle querem deixar de pertencer à casa real britânica. Acha que vai ser assim tão simples?

Embora Isabel Ii já tenha vindo dizer que apoia a decisão do neto, ainda não se sabe o que é que isto vai dar, mas não se pode sair de uma família real de qualquer maneira. A monarquia pode ser um local de entrada, por nascimento ou por casamento, e a partir do momento em que se entra é muito difícil sair. Não é um clube de que se desista de ser sócio, deixando simplesmente de pagar as quotas. Há regras muito estritas e a casa de Windsor é a mais paradigmática, e um exemplo para todas as outras. Mesmo assim, tem revelado uma grande capacidade de adaptação aos novos tempos. Meghan até pode entender que é capaz de dar a volta, mas a tradição e a instituição são muito fortes. As pessoas só deixam de pertencer às famílias reais por castigo, como o rei Eduardo VIII, que em 1936 foi obrigado a abdicar do trono por Wallis Simpson, a norte-americana divorciada por quem se apaixonou.



O apoio da rainha à decisão dos duques de Sussex surpreendeu-o?

Não, acho que a rainha teve uma atitude civilizada, sem hostilizar para não haver traumatismos. Mas vamos ver em que termos esta mudança irá ser definida, em relação aos aspetos pecuniários e ao estatuto deles.



Segundo a imprensa britânica, a rainha e o príncipe Carlos foram apanhados de surpresa. Será possível?Pelo comunicado que emitiu, é evidente que a rainha foi apanhada de surpresa. Isto ainda está muito no começo, mas acredito que Isabel II vai tomar pé. Ela está muito cansada, até pela idade [93 anos], e este foi mais um choque enorme. Podemos até dizer que a rainha está no segundo annus horribilis, com o escândalo do príncipe André, o Brexit e agora o caso de Harry e Meghan. [O primeiro foi em 1992, quando Carlos e Diana se separaram, a princesa Ana se divorciou e o castelo de Windsor ardeu].