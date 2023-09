Sophie Turner acusa Joe Jonas de reter as filhas nos EUA

Sophie Turner e Joe Jonas anunciaram a sua separação no início de setembro e o que prometeram que seria uma separação "amigável" tem vindo a complicar-se. O casamento durou quatro anos durante os quais o casal teve duas filhas, Willa, de três anos, e uma segunda com pouco mais do que um ano cujo nome não foi tornado público.







REUTERS/Danny Moloshok

A atriz de A Guerra dos Tronos apresentou na quinta-feira, 21, uma ação legal em que acusou o músico de "retenção ilegal" das duas filhas em Nova Iorque, uma vez que o casal tinha residência oficial em Inglaterra desde abril.No documento, a defesa de Sophie Turner explica que o casal concordou que as filhas deveriam permanecer em casa do cantor durante a tour dos Jonas Brothers, banda que tem com os irmãos, nos Estados Unidos porque a atriz estaria a gravar uma série. Mas durante a semana passada, o ex-casal teve um conflito e alegadamente Joe Jonas não terá deixado Sophie Turner regressar com as menores a Inglaterra, recusando-se a entregar-lhe os passaportes.Os representantes legais do cantor já reagiram às acusações defendendo que houve um "encontro cordial no passado domingo em Nova Iorque, quando Sophie foi à cidade para estar com as crianças". Depois disso, "as mesmas têm estado com a mãe". Joe Jonas alega que não entregou os passaportes uma vez que o Tribunal da Flórida emitiu uma ordem para impedir qualquer um dos pais de realocar os filhos enquanto o divórcio não estiver concluído.É ainda pedido a Sophie Turner que "reconsidere a ação legal e adote uma abordagem mais construtiva", uma vez que a "única preocupação do pai é o bem estar das crianças".Na ação que deu entrada no Tribunal Distrital de Nova Iorque, Sophie Turner defende que as crianças estão "totalmente integradas em todos os aspetos da sua rotina diária em Inglaterra", mas que os assessores de Joe Jonas garantem que o cantor pretende que seja discutida a guarda partilhada e não vê nenhum problema na residência alternada entre os dois países, especialmente porque as menores têm dupla nacionalidade.Sophie Turner afirma ainda que "durante todo o casamento, e particularmente depois do nascimento dos filhos, as partes discutiram frequentemente o desejo de criar os filhos em Inglaterra e dos filhos frequentarem a escola em Inglaterra", especialmente porque o casal "considerava Inglaterra um local seguro".Sophie Turner também revelou ter tomado conhecimento do pedido de divórcio através da comunicação social.