Sophie Turner e Joe Jonas chegam a acordo parental

As filhas da atriz e do cantor devem permanecer em Nova Iorque até ao final do processo de divórcio.

Apesar de todo o drama que envolve a separação da atriz Sophie Turner e do cantor Joe Jonas, o ex-casal conseguiu chegar a um acordo sobre o futuro das duas filhas.







REUTERS/Danny Moloshok

As menores vão permanecer em Nova Iorque até que o processo de divórcio esteja finalizado. Segundo a revista People, o acordo é tão específico que exige que as crianças sejam mantidas nos distritos sul e leste de Nova Iorque, o que inclui as cidades de Nova Iorque, Long Island e Hudson.Depois de no início do mês de setembro se ter tornado público a separação, na semana passada Sophie Turner processou o cantor por alegadamente se recusar a entregar os passaportes das filhas para que estas regressassem a Inglaterra com a mãe.Sophie Turner e Joe Jonas não tornaram público o motivo que os leva a separarem-se após quatro anos de casamento. Na altura foi feito um comunicado conjunto que afirmava: "Depois de quatro anos de um casamento maravilhoso, decidimos mutuamente encerrar o nosso casamento amigavelmente".Mas mais tarde a atriz já referiu que soube do divórcio através dos meios de comunicação social quando Joe Jonas já se encontrava nos Estados Unidos para a digressão da banda Jonas Brothers.