Shakira revela a maior qualidade que os filhos herdaram de Piqué: "Tenho de o admitir..."

Record 14:25
Cantora falou sobre o que ainda a une ao antigo jogador do Barcelona, após a separação.

Shakira encontra-se em digressão na Argentina e concedeu uma entrevista intimista ao programa 'Por el Mundo' da Telefe, onde falou abertamente da difícil (e polémica) separação de Gerard Piqué. A cantora colombiana contou que a sua maior prioridade, partilhada com o antigo defesa-central do Barcelona, sempre foi garantir o bem estar dos filhos.

Shakira separou-se de Gerard Piqué em 2021
"Milan e Sasha estão sempre em primeiro lugar. O Gerard e eu coincidimos nisso e é que nos mantém unidos, embora a nossa vida tenho seguido caminhos separados", confessa a artista de 48 anos.

Prosseguindo em falar sobre os filhos, Shakira afirma que estes já demonstram muito talento para a música: "O Milan toca piano, bateria e agora está a aprender baixo. Tem muita facilidade. O Sasha tem uma voz muito bonita. São ambos muito disciplinados".

Respondendo à pergunta sobre de quem herdaram essa disciplina, Shakira assumiu que não é apenas influência dela: "Vem também muito do Piqué, tenho de o dizer. É muito disciplinado, até porque só assim consegues triunfar em qualquer trabalho. Os nossos filhos sabem que isso é inegociável.

