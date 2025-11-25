Sábado – Pense por si

Alice Loxton: a 'it girl' que fala de História

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

A historiadora britânica tem quase 3 milhões de seguidores encantados com os seus vídeos sobre palácios, castelos e portas medievais

Os seus vídeos curtos e dinâmicos, em que descreve, por exemplo, os detalhes dos quadros do Castelo de Windsor ou de portas de edifícios medievais, valeram a Alice Loxton quase 3 milhões de seguidores, no Instagram e no Tik Tok, em apenas dois anos, levando-a a um patamar que poucos historiadores conseguem alcançar. Mais conhecida por History Alice, explica com entusiasmo os factos mais interessantes da história de Inglaterra.

