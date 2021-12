Há uma música de um artista português na nova sequela de O Sexo e a Cidade

'Love love love', de Moullinex é uma das músicas que toca num dos episódios de And Just Like That, a sequela da série de culto O Sexo e a Cidade.

O elenco na estreia de And Just Like That

Dimitrios Kambouris

And Just Like That, a sequela de Sexo e a Cidade, série emitida entre 1998 e 2004 que revolucionou a indústria televisiva há duas décadas, chegou com estrondo à grelha da HBO no início de dezembro. Se antes cada episódio era aguardado com expectativa, à hora marcada, agora o streaming torna a experiência menos intensa. Ainda assim, há um certo entusiasmo do público em assistir ao regresso de Carrie, Miranda e Charlotte ao pequeno ecrã, numa altura em que a cidade (Nova Iorque) continua multicultural e agitada, mas a pandemia paira no ar e existe uma aplicação de encontros online.