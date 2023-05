Al Pacino vai ser pai aos 82 anos

Al Pacino vai ser pai pela quarta vez. Noor Alfallah, a sua namorada, tem 29 anos e está grávida de oito meses.







REUTERS

Assim sendo, o ator vai ultrapassar o colega Robert De Niro, de 79 anos, que era o mais velho da lista desde o nascimento do seu sétimo filho, cujo nascimento foi anunciado no início de maio.Al Pacino já tinha três filhos: os gémeos de 22 anos Anton e Olivia Pacino, em comum com a atriz Beverly D'Angelo, e Julie Marie Pacino, de 33 anos, da sua relação com a professora de interpretação Jan Tarrant.Noor Alfallah é proveniente de uma família do Kuawait, no médio oriente, e é produtora de filmes como Billy Knight, Little Death e Brosa Nostra. Os primeiros rumores do seu relacionamento com Al Pacino, no entanto várias fontes referiram à imprensa cor-de-rosa norte americana que os dois estão juntos desde a pandemia.Entre os pais mais velhos de Hollywood, encontram-se nomes como os de Bernie Ecclestone (pai aos 89 anos), Eddie Murphy (59), Billy Joel (71) ou Elton John (63).