Sam Neill, ator de Jurassic Park, tem cancro no sangue

O ator britânico Sam Neill revelou, numa biografia que será lançada na próxima terça-feira, que está a receber tratamento para um cancro do sangue - um linfoma de células t angioimunoblástico.







REUTERS/Vincent West

O ator de 75 anos e que participou em Jurassic Park, o filme de mega sucesso de Steven Spielberg, datado de 1994, está a receber tratamento para a doença. "A verdade é que estou tramado. Talvez a morrer. Tenho de acelerar isto", escreve na biografia que começou a ser concebida o ano passado, enquanto recebia tratamentos. Foi uma forma que encontrou para desocupar a mente, contou ao jornal britânico The Guardian , numa entrevista."Estou habituado a trabalhar e adoro trabalhar, adoro ir para o trabalho e estar com pessoas todos os dias, a aproveitar companhia humana e amizade e tudo isso. E, de repente, fiquei privado disso, o que me levou a questionar: 'O que é que faço agora?'", revelou o ator que começou então a escrever sobre episódios da sua vida. "Não podia ter passado por aquilo [tratamentos] sem estar a fazer nada", sublinhou. O resultado desses meses de trabalho é Did I Ever Tell You This? (Alguma vez vos contei isto?, em tradução livre).Entre as páginas encontram-se episódios que relembram a sua infância na Irlanda, os anos na Nova Zelândia, pormenores sobre a sua família e também detalhes sobre os anos passados em filmagens.O cancro é relegado para um plano muito diminuto no livro, servindo quase apenas como mote para contar aquelas histórias.