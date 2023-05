Lili Caneças revela obras da nova casa de Cristiano Ronaldo

Lili Caneças matou a curiosidade sobre a nova casa de Cristiano Ronaldo na Quinta da Marinha, em Cascais. A partilha foi feita através de uma publicação no Instagram, esta quarta-feira, dia 10 de maio, na qual mostrou um vídeo, de longe, onde aparece a casa ainda em obras. As imagens publicadas na rede social revelam pouco, mas há algo claro: trata-se de uma moradia de grande dimensão, longe da confusão da cidade.







A casa foi comprada pelo jogador, em 2022, por mais de 20 milhões e 700 mil euros, e a socialite Lili Caneças decidiu dar-lhe as boas-vindas. "A casa de Cristiano Ronaldo na Quinta da Marinha está quase pronta. Cascais espera-te, o melhor lugar para se viver", escreveu na legenda da publicação.As primeiras notícias sobre o novo empreendimento do jogador sugiram no verão do ano passado (2022). Agora, sabe-se que a mansão contará com, pelo menos, três suites, sendo que a principal tem 300 metros quadrados. O espaço de luxo, que o jogador está a construir para si e para a família, tem ainda vista para o mar, mais de uma piscina, jacúzi, uma garagem para a coleção de carros e outras tantas divisões ainda por revelar.Ao que tudo indica, as obras serão finalizadas daqui a um mês, de acordo com o prazo de execução.