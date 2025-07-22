A mensagem da viúva de Diogo Jota um mês depois do casamento

Avançado do Liverpool e o irmão morreram no início do mês num acidente em Espanha

Rute Cardoso, a mulher de Diogo Jota, deixou esta terça-feira uma mensagem nas redes sociais, a primeira desde o acidente que vitimou o avançado do Liverpool e o irmão, André Silva, no início deste mês.



Luís Manuel Neves/Medialivre

Rute e Diogo casaram-se no dia 22 de junho, há precisamente um mês, conforme a mulher do futebolista recordou no Instagram. "Um mês do nosso 'nem a morte nos separa'. Para sempre. A tua branquinha."

Diogo Jota, que deixou três filhos, morreu no dia 3 de julho depois de o Lamborghini em que seguia com o irmão se ter despistado na A-52, em Espanha, incendiando-se logo a seguir.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rute Cardoso (@rutecfcardoso14)

