Quem é o CEO apanhado em pleno concerto dos Coldplay com responsável de Recursos Humanos

Andy Byron foi apanhado pela “kiss cam” ao lado de Kristin Cabot durante um concerto da banda britânica em Boston. O momento, captado em segundos num ecrã gigante, tornou-se viral e levantou polémica pelas implicações pessoais e profissionais do envolvimento entre ambos.
O homem que esta semana incendiou as redes sociais não é uma estrela dorock,mas sim Andy Byron, CEO da tecnológica Astronomer. E, ao seu lado, em pleno concerto dos Coldplay em Boston, estava Kristin Cabot, responsável de Recursos Humanos da mesma empresa. Bastaram apenas alguns segundos num ecrã gigante para que a vida de ambos mudasse para sempre
DR
Enquanto milhares de pessoas cantavam em uníssono, a famosa "kiss cam" percorreu as bancadas à procura de casais para entreter a multidão. De repente, a imagem de Byron e Cabot, abraçados, encheu o ecrã e deu início a um fenómeno viral.
