Megan Kerrigan Byron: quem é a mulher humilhada pelo CEO da Astronomer

Depois de ser traída durante um concerto dos Coldplay, as atenções agora viram-se para a esposa de Andy Byron.

O empresário norte-americano Andy Bryon, CEO da Astronomer, está no centro de uma polémica após ter sido apanhado por uma câmara abraçado e de mão dada com a diretora de recursos humanos da sua empresa, Kristin Cabot, num concerto dos Coldplay para 65 mil pessoas, no Gillette Stadium, em Massachusetts (EUA). “Ou estão a ter um caso, ou são muito tímidos”, brincou Chris Martin com o casal, que ficou bastante constrangido com o momento.



Após o episódio, a sua mulher, Megan Kerrigan, que tem dois filhos do CEO, retirou o apelido Bryon do seu perfil nas redes sociais Facebook e Instagram. Entretanto, e perante a avalanche de notícias sobre o caso, acabou por apagar as contas online.

Megan Kerrigan tem 50 anos e é diretora-adjunta de Admissões do Ensino Básico e do Programa Hope Graham na Bancroft School, em Worcester. De acordo com a Newsweek, Megan e Andy vivem numa pequena localidade perto de Foxborough, onde os Coldplay atuaram nas noites de terça e quarta-feira. O Men’s Journal revelou que o casal possui uma casa avaliada em mais de um milhão de dólares.

A traição tem gerado muita indignação online, e antes de Megan desativar as suas contas nas redes sociais, várias pessoas mostraram a sua solidariedade. “Isto é tão errado e tão doloroso” ou “Que mulher de classe! Força, Megan. Vai buscar um advogado de divórcio e reclama o que é teu”, foram alguns dos comentários registados.

Já Andy desativou o seu LinkedIn após o escândalo e as redes sociais da Astronomer já bloquearam os comentários, para que ninguém ofendesse o seu CEO.