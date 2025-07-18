Coldplay têm 10 músicas que abordam a separação e a traição: uma fala sobre estar nos braços de outro alguém

O cantor Chris Martin, da banda Coldplay, expôs uma traição que estaria a ocorrer num dos seus concertos. Momento tornou-se viral nas redes sociais.

O cantor Chris Martin, sem saber, acabou por expor uma traição, durante um concerto da banda Coldplay em Boston, nos Estados Unidos.

A "kiss cam" (câmara do beijo), concebida para captar casais, apanhou um homem e uma mulher abraçados. Sucede que, assim que se aperceberam que estavam a ser filmados, esconderam-se de imediato. A reação, bastante estranha, levou o vocalista da banda a dizer: "Ou estão a ter um caso ou são muito tímidos."

O "casal" tratava-se do CEO da Astronomer, Andy Byron, e da diretora de recursos humanos da mesma empresa, Kristin Cabot. Acontece que Andy Byron é casado com Megan Kerrigan Byron, com quem tem dois filhos.

Atendendo à sitação, ambos não poderiam estar num concerto mais apropriado. Chris Martin, tem várias canções que abordam términos dolorosos, desafios nas relações e até mesmo de traições. Conheça as músicas:

1. Another’s Arms

Another Arms (2014) aborda o tema da traição e a devastação emocional de imaginar a pessoa amada nos braços de outro. Além disso, fala sobre como a infidelidade tem um impacto na solidão e na quebra de confiança. "Costumavas ser tu ao meu lado. Costumavam ser os teus braços à minha volta", canta Chris Martin.

2. In My Place

O primeiro single do segundo álbum dos Coldplay, intitulado de In my place (2002), fala sobre o sentimento de estar preso a um amor não correspondido e sobre esperar por alguém que talvez nunca apareça. "Eu estava perdido. Cruzei limites que nunca deveria ter cruzado."

3. The Scientist

The Scientist é uma das canções mais famosas da banda. Fala sobre o arrependimento e o desejo de querer "voltar ao ínicio" após um termino no relacionamento. "Ninguém disse que seria fácil."

4. Fix You

Esta canção, que é já um sucesso, aborda o esforço de tentar dar sentido a um novo relacionamento. "Luzes guiar-te-ão até casa e aquecerão os seus ossos. Vou tentar consertar-te."

5. Magic

Magic fala sobre alguém que, mesmo após uma separação dolorosa, ainda sente uma conexão com a pessoa perdida. Além disso, aborda a dificuldade de aceitar o fim da relação. "Chame de magia. Corta-me em dois. E com toda a tua magia eu desapareço de vista."

6. True Love

À semelhança de outras canções, True Love (2014) fala sobre o sofrimento causado pela separação. "Queria que me tivesse deixado saber o que realmente estava a acontecer. Agora perdi-te, deixas-te me ir."

7. Ink

Nesta música, Chris Martin procura sinais e pistas para conseguir salvar uma relação. Apesar das dificuldades, a canção fala sobre esperança, mesmo quando tudo parece perdido. "Fiz uma tatuagem que diz: juntos pela vida. Esculpi o teu nome com o meu canivete. E tu perguntas-te quando vais acordar e ficar tudo bem."

8. Sparks

Em Sparks (2000), Chris Martin assume os seus erros e expressa arrependimento por ter afastado quem ama. "Sei que estava errado. Não te vou dececionar."

9. Let Somebody Go

Lançado em 2014, esta música conta com a participação de Selena Gomez. Nela, Chris Martin reconhece que às vezes é preciso deixar alguém ir para que as duas partes possam crescer. "Quando amas alguém, dói muito deixar alguém ir."

10. All My Love

All My Love descreve uma relação de altos e baixos e sugere que o amor verdadeiro resiste até mesmo às piores tempestades. "Já passámos por momentos difíceis. Passámos pela luz do Sol, pela neve. Todas as cores dos climas. E estivemos nas alturas em cada canto do céu. E ainda estamos firmes e fortes."