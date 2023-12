Príncipe Harry condenado a pagar 56 mil euros ao jornal Daily Mail

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Harry avançou com um processo de difamação contra a Associated Newspapers em fevereiro de 2022 após um artigo sobre a luta contra o Ministério do Interior relativa ao dispositivo de segurança.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O príncipe Harry foi condenado a pagar 48 mil libras (cerca de 56 mil euros) ao jornal britânico Daily Mail após o tribunal ter decidido levar um caso de difamação a julgamento, algo que queria evitar. O valor refere-se a custos legais.



REUTERS/Benjamin Westhoff

A queixa refere-se a um artigo publicado online e na versão impressa do jornal a 19 e 20 de fevereiro de 2022 sobre a luta de Harry contra o Ministério do Interior britânico sobre a sua segurança pessoal no Reino Unido. O Duque de Sussex processou os editores do jornal Associated Newspapers, tendo estes argumentado que o artigo expressou uma "opinião honesta" e não causou "danos graves" à reputação de Harry.

Harry tinha tentado que a defesa da opinião honesta fosse rejeitada, mas num acórdão na sexta-feira, dia 8 de dezembro, o juiz Matthew Nicklin do Supremo Tribunal de Londres considerou que os responsáveis do jornal tinham "uma perspetiva real" de defender o seu caso, e que este devia ir a julgamento.

Posta esta decisão, o príncipe foi condenado a pagar custos legais do jornal no valor de 48.447 libras (cerca de 56 mil euros) até 29 de dezembro.

Desde que se afastaram dos deveres reais em 2020, o príncipe Harry e a sua esposa, Meghan Markle, têm vindo a criticar a imprensa tabloide britânica, tendo classificado a cobertura dos jornais como "injusta" e por vezes "racista".

Harry entrou com um processo de difamação contra a Associated Newspapers em fevereiro de 2022 após um artigo publicado pelo Daily Mail e pelo Mail on Sunday intitulado "Como o Príncipe Harry tentou manter em segredo a sua luta legal com o governo sobre guarda-costas".

O Duque de Sussex considerou que se tratava de difamação por atacar "a sua honestidade e integridade". Um comunicado divulgado em nome do príncipe indicava que o mesmo se tinha oferecido para pagar a proteção para si e para a sua família, embora essa oferta tenha sido "rejeitada".

Antes, o tribunal decidiu que o artigo sugeria que Harry procurou restrições de confidencialidade "de longo alcance e injustificadamente" amplas para manter o seu caso contra o Ministério do Interior em segredo. Mas nesta nova decisão, o juiz Matthew Nicklin refere que Harry é o "responsável pela tentativa de enganar e confundir o público quanto à verdadeira situação".

O juiz decidiu que o processo do Duque contra a Associated Newspapers será julgado entre 17 de maio e 31 de julho do próximo ano.



A Associated Newspapers é uma das três editoras de tabloides britânicos que o duque está a processar por alegações de que utilizaram meios ilegais, tais como fraude, pirataria telefónica ou contratação de investigadores privados, para tentar descobrir informações confidenciais sobre ele.



O filho mais novo do Rei Carlos III também tem uma ação judicial pendente contra a decisão do governo de o proteger quando visita o Reino Unido. O príncipe alega que a hostilidade contra ele e a sua mulher nas redes sociais e a perseguição incessante dos meios de comunicação social ameaçam a sua segurança.