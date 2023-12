Kanye West apresenta novo álbum a usar capuz do Ku Klux Klan

Ye - anteriormente conhecido pelo nome Kanye West - tem um novo disco na calha. Chama-se Vultures, é uma colaboração com Ty Dolla $ign e a festa de apresentação do álbum foi esta terça-feira. E qual a particularidade deste evento? O músico apresentou-se com uma camisola de capuz que faz lembrar as que utilizam os membros da organização racista Ku Klux Klan.





Se os membros do Ku Klux Klan utilizam capuzes pontiagudos brancos, West usou um capuz preto na apresentação do seu disco. A imagética dos capuzes pontiagudos negros já tinha sido usada por Ye no vídeo de "BLKKK SKKKN HEAD", do disco Yeezus, de 2013.A versão de Vultures apresentada esta terça incluía versos de Lil Baby, Chris Brown ou Freddie Gibbs e até um verso da filha mais velha de Kanye: North West. Todos os intervenientes estiveram presentes em palco. Ao lado da filha North, de dez anos, Ye interpretou o tema-título do disco, que contém o verso "Como é que eu posso ser antissemita/Acabei de ir para a cama com uma cabra judia" ("How I’m antisemitic? I just fucked a jewish bitch".Este é o primeiro disco de West desde Donda (2021) e o músico anunciou que será lançado a 15 de dezembro (mas atrasos no lançamento têm sido uma constante na carreira do autor de The College Dropout). Este será também o primeiro disco de West não lançado com a Def Jam, a sua editora de sempre que o largou depois dos comentários antissemitas proferidos em 2022.Kanye West tem sido alvo de várias acusações de antissemitismo ao longo do último ano. Em outubro de 2022, o rapper anunciou, no Twitter, que iria fazer uma denúncia contra os judeus. Mais tarde, deu entrevistas a canais de extrema-direita onde chegava a elogiar Adolf Hitler.