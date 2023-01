Príncipe Harry 'gostava de ter' o pai e o irmão 'de volta'

Depois do documentário da Netflix, o príncipe Harry deu agora duas entrevistas, uma ao canal ITV, no Reino Unido, e outra para a CBS, nos EUA. O livro é lançado a 11 de janeiro.

O príncipe Harry afirmou que o seu relacionamento conturbado com a família real "não precisava de ser assim". As declarações foram dadas durante uma entrevista ao canal britânico ITV, que será divulgada no domingo, dia 8 de janeiro.