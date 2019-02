Thomas Markle divulgou na imprensa uma carta escrita pela filha em agosto. "Eu sempre te amei, protegi, e defendi", diz a duquesa de Sussex.

Thomas Markle, o pai de Meghan Markle, revelou à imprensa britânica uma carta escrita pela filha em que ela lhe pede para acabarem com o conflito entre ambos. Mas ele acusa-a de lhe ter dado "uma facada no coração". A missiva foi enviada pela Duquesa de Sussex em agosto, após o seu casamento com o príncipe Harry.

O pai da Duquesa, de 74 anos, revelou a carta depois de cinco amigos próximos da filha terem dado entrevistas anónimas à revista People em que a defendem. Foi a primeira vez que se soube da existência da carta, em que Markle teria feito um apelo de paz ao pai. Por achar que o seu conteúdo foi mal abordado, Thomas Markle decidiu divulgá-la ao jornal Daily Mail.

Ao longo de cinco páginas, Meghan Markle diz que o pai lhe partiu o coração num "milhão de pedaços" ao dar entrevistas à imprensa, inventando histórias e atacando o príncipe Harry. "Pai, é com coração pesado que te escrevo isto, sem compreender porque decidiste tomar este caminho, não ligando à dor que estás a causar", arranca a carta.

"As tuas ações partiram-me o coração num milhão de pedaços – não só porque criaste tanta dor desnecessária, mas porque escolheste não dizer a verdade por seres manipulado nisto. Algo que nunca vou compreender", lê-se.

Também lamenta que Thomas esteja ao lado da irmã, Samantha, enquanto Meghan sofreu "silenciosamente devido às mentiras maldosas" que esta propagou.

"Eu sempre te amei, protegi, e defendi, oferecendo o apoio financeiro que podia, preocupando-me com a tua saúde e a perguntar sempre como poderia ajudar. Por isso na semana do casamento ter sabido que tinhas tido um ataque cardíaco através de um tabloide foi horrível. Telefonei-te e mandei mensagens… Implorei que aceitasses ajuda – enviámos alguém a tua casa… e em vez de me falares para aceitares este auxilio, paraste de atender o telefone e decidiste falar aos tabloides", indica a carta.

Ao Daily Mail, Thomas Markle deu a sua versão dos eventos, alegando que por estar no hospital, não podia atender as chamadas da filha.

"Se me amas, como dizes à imprensa, para. Deixa-nos viver as nossas vidas em paz. Por favor para de mentir, de criar tanta dor, para de explorar a minha relação com o meu marido", pede Meghan. Segundo Thomas, o próprio nunca quis que a filha sofresse. O pai da duquesa defende ainda que parte da carta terá sido escrita pelo príncipe Harry.

"Pensei que [a carta] seria um ramo de oliveira. Em vez disso, foi um punhal no coração", lamenta o pai de Meghan Markle. O mesmo diz que nunca pensou em revelar a carta "por respeito" a Meghan. Foi "obrigado" a fazê-lo devido às entrevistas dadas pelos amigos próximos da filha.

"Não há nenhuma mensagem carinhosa aqui, nenhuma questão sobre a minha saúde, nada dela que diga, ‘Vamos juntar-nos e curar o nosso conflito’", considera Thomas Markle. "Os médicos recusaram deixar-me voar para o casamento depois da cirurgia. Logo que soube, mandei uma mensagem a Meghan e Harry para que soubessem que não poderia comparecer."

Alega ainda que não consegue contactar a filha, porque o número de telefone não funciona – terá tentado telefonar na presença do jornalista do Daily Mail, que garante ter ouvido uma mensagem em como o número não funcionava. "O serviço que tentou contactar é restrito ou está indisponível", indica a mensagem.

Os amigos próximos de Meghan Markle disseram à revista People que ela tinha ficado devastada com a resposta do pai à sua carta. Thomas Markle escreveu: "Gostava que nos juntássemos e tirássemos uma fotografia para que todo o mundo veja. Se tu e o Harry não gostarem? Finjam para uma imagem e talvez alguma imprensa se cale!".

Thomas Markle diz ter contactado a ex-mulher, Doria Ragland, por escrito para tentar resolver a relação com a filha. Também não obteve resposta.