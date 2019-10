Amigos de Meghan Markle avisaram-na para não casar com o príncipe Harry

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, revelou que vários amigos lhe disseram que se casasse com o príncipe Harry, os tablóides do Reino Unido iam "destruir" a sua vida. Também confessou que teve de lutar para lidar com a realidade de integrar a família real britânica.

Numa entrevista para o documentário do canal britânico ITV, Harry & Meghan: An African Journey, a ex-atriz afirmou que o último ano tinha sido "difícil" e que não fazia "nenhuma ideia" do que ia enfrentar.

"Quando conheci o meu agora marido, os meus amigos estavam muito contentes porque eu estava muito feliz. Mas os meus amigos britânicos disseram-me: ‘Tenho a certeza de que ele é fantástico. Mas não deves fazer isto porque os tablóides britânicos vão destruir a tua vida’", contou ao jornalista britânico Tom Braddy.

A duquesa afirmou que tinha dito "muito ingenuamente" aos seus amigos: ‘Do que estás a falar? Isso não faz sentido nenhum. Eu não estou nos tablóides’". E acrescentou: "Eu não entendi. Mas tem sido complicado".

A conversa aconteceu durante a visita real do casal pelo sul de África. Durante a viagem os duques também anunciaram que iam processar o jornal britânico Daily Mail, porque alegadamente publicaram uma carta privada de Meghan para o seu pai, Thomas Markle. Harry também fez um ataque aos tablóides britânicos, acusando-os de uma campanha "impiedosa" contra Meghan.

Quando questionada sobre a pressão, Meghan afirmou que "é uma coisa muito real passada atrás dos bastidores". E acrescenta: "Há muito tempo que digo ao H – é assim que o chamo – que não basta apenas sobreviver a alguma coisa, certo? Esse não é o objetivo da vida. Temos de prosperar. Temos de nos sentir felizes."

Numa entrevista, o príncipe Harry confessou que tinha de gerir constantemente a pressão. Falando da morte da mãe, Diana, princesa de Gales, Harry afirmou: "Agora tenho uma família para proteger, então tudo o que ela [Diana] passou, e o que aconteceu com ela é incrivelmente cru, todos os dias. E isso não sou eu a ser paranóico. Isso sou só eu a não querer uma repetição do passado".