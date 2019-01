A duquesa de Sussex, Meghan Markle , participou em dois eventos públicos - um deles acompanhada pelo marido, o príncipe Harry -, exibindo a sua silhueta de grávida com duas escolhas muito elogiadas. Tanto no evento de terça-feira, como no desta quarta-feira, a antiga atriz norte-americana optou por dois vestidos de baixo custo, cujo total custa cerca de 70 euros.Na terça-feira, numa visita a Birkenhead, acompanhada pelo filho mais novo de Carlos e Diana , a duquesa usou um vestido roxo assinador por Aritzia, que está à venda por 43 euros. O conjunto ficou completo por um casaco Sentaler que custa 1200 euros.

Hoje, a norte-americana escolheu um vestido Mama da H&M, à venda por menos de 30 euros. O casaco de caxemira Emporio Armani e uma mala de Stella McCartney "completaram" o look.