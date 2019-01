A Duquesa de Sussex terá cedido por fim à pressão da polícia, que há muito pretendia evitar esse gesto simples.

As regras rígidas do protocolo da família real britânica têm sido "fintadas" várias vezes por Meghan Markle desde que se juntou ao príncipe Harry. Durante muito tempo, a antiga atriz fez questão de ser ela própria a fechar a porta do carro, quando chega a algum lado. Um gesto simples que irrita as autoridades e que levou mesmo a polícia, segundo a imprensa britânica, a avisar a duquesa de Sussex dos perigos para a segurança que tal decisão pode acarretar.

Segundo o The Sun, na semana passada, Meghan foi novamente avisada pela polícia para a necessidade de não fechar a porta do carro devido ao receio de um ataque terrorista. As autoridades consideram que tal gesto impede que a duquesa não consiga entrar no carro rapidamente numa situação de emergência.

"Ainda que ter a porta do carro aberta ou fechada possa parecer trivial, a verdade é que pode fazer a diferença", disse uma fonte ao referido jornal. "Que Deus não permita que algo de errado aconteça durante um evento real, mas a segurança precisa de ser capaz de os colocar [a Harry e Meghan] no carro em questões de segundos se preciso for", acrescentou a mesma pessoa: "Se as portas estiverem fechadas e trancadas, tal é impossível".

Esta quarta-feira, à chegada ao National Theatre, a imprensa britânica revelou que Meghan já começou a cumprir as novas diretrizes e não fechou a porta como era seu hábito.

A duquesa de Sussex é patrona do National Theatre, uma das funções que passou a ter com o casamento com Harry.