Meghan Markle tem sido alvo de críticas na imprensa e nas redes sociais desde que se juntou à família real britânica. A postura da antiga atriz, as decisões, a roupa, a gravidez e até o facto de fechar ou não as portas dos carros são escrutinadas ao máximo – levando que o Palácio de Kensington a agir e a pedir ajuda às empresas de redes sociais para encontrarem uma solução no combate a comentários violentos, ameaçadores e racistas. A nova vida da norte-americana está a preocupar os amigos mais próximos, como o também ator George Clooney, que assumiu temer que a mulher de Harry passe pelos mesmos problemas que a princesa Diana.

"[Meghan] está grávida de sete meses e está a ser perseguida, difamada e acorrentada da mesma maneira que a Diana foi, e receio que a história se possa repetir. E nós vimos como isso acabou", afirmou, citado pela CNN. Diana, mãe de William e Harry, viveu grande parte da sua vida como mulher de Carlos numa relação problemática com a imprensa. E na noite em que morreu, num acidente de carro em Paris, estaria a fugir de paparazzi.