Os melhores looks de Meghan Markle grávida

Meghan Markle pode ser o elemento mais recente da família real mas isso não a impede de se estar gradualmente a tornar num dos mais populares. E a sua ligação à moda tem muito a ver com isso. A duquesa de Sussex escolhe coordenados elegantes, quase minimalistas, mas sempre com impacto, desde gabardines básicas a vestidos mais glamorosos. Nesta fase de gravidez, Meghan tem apostado em vestidos simples e saltos altos, muitas das vezes conjugando com cores mais fortes ou padrões discretos.

Têm sido vários os momentos em que aplaudimos os looks da princesa, desde entregas de prémios, sessões fotográficas ou retratos oficiais. Até porque em 2018 Meghan teve o guarda roupa mais caro da família real, ultrapassando Kate Middleton.



Veja a fotogaleria na Máxima.