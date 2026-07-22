Morreu o cantor Luís Represas

Luís Represas, conhecido cantor e compositor que deu voz aos Trovante, morreu esta quarta-feira, segundo avançou a agência Sons em Trânsito. Tinha 69 anos.

O artista, um dos mais reconhecidos e acarinhados da música portuguesa, foi vítima de doença prolongada. Este ano comemorava 50 anos de uma carreira onde se incluem momentos inesquecíveis com os Trovante e, a solo, com êxitos que atravessam gerações. Tinha espetáculos agendados para os Coliseus de Lisboa e Porto em abril do próximo ano, com o intuito de celebrar meio século de carreira.

Colaborou com Fausto Bordalo Dias, José Afonso, Carlos do Carmo, Bernardo Sasseti, Pablo Milanés, Ivan Lins, Martinho da Vila, Simone, Jorge Palma, Phil Collins, Compay Segundo, Gilberto Gil e Carlinhos Brown, entre muitos outros. "125 Azul", "Feiticeira", "Neve Sobre a Marginal" ou "Perdidamente" são alguns dos seus êxitos musicais mais emblemáticos.

Luís Represas também foi um grande defensor da causa de Timor-Leste, tendo sido convidado pelo Presidente Jorge Sampaio para o acompanhar na visita oficial ao país. Mais tarde, seria condecorado com a Medalha da "Ordem de Timor-Leste” pelo Presidente Taur Matan Ruak.

Em 2005 foi distinguido pelo Estado Português com a Ordem de Mérito - grau de Comendador.

O cantor editou em 2020 o livro infantil “A coragem de Tição”, incluído no Plano Nacional de Leitura. Em 2019 a direção da Sociedade Portuguesa de Autores atribui-lhe o Prémio Pedro Osório pelo disco “Boa Hora”. Atualmente, para além de uma agenda regular de espetáculos apresentava o programa de televisão “Língua Mãe”.