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Os amores, os filhos e a fortuna de 70 milhões de Chuck Norris

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 16:03
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Durante 86 anos de vida, aquele que foi uma das maiores lendas dos filmes de ação casou-se duas vezes, teve cinco filhos, uma delas de um caso extraconjugal, e deixa para trás uma fortuna que inclui propriedades um pouco por todos os Estados Unidos.

Uma das maiores lendas dos filmes de ação de Hollywood, Chuck Norris, morreu esta quinta-feira aos 86 anos na ilha Kauai, no Havaí, onde estava hospitalizado. Foi através de um comunicado partilhado na página oficial do ator no que a família anunciou a notícia e pediu privacidade. 

Chuck Norris com a sua primeira esposa, Dianne Holechek
Chuck Norris com a sua primeira esposa, Dianne Holechek AP

Nascido em Oklahoma, nos Estados Unidos, em 1940, Chuck Norris viveu uma infância marcada por um desinteresse nos estudos, era um jovem pouco atlético e envergonhado. Ao atingir a maioridade, em 1958, casou-se com Dianne Kay Holechek, com quem namorava desde o ensino médio. Foi a sua primeira mulher.

Pouco tempo depois alistou-se na Força Aérea dos Estados Unidos, sendo enviado para a Coreia do Sul, onde iniciou o percurso nas artes marciais. Foi então que se tornou especialista em Tang Soo Do, uma mistura de karaté, taekwondo e kung fu. 

Depois de ter servido os EUA durante quatro anos, em 1962 foi para a Califórnia onde abriu uma escola de artes marciais e começou a participar em competições de karaté. Nesse ano, Chuck e Dianne tiveram o primeiro filho, Mike Norris, e três anos depois o seu segundo, Eric Norris. 

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Contudo, de um caso extraconjugal, durante a mesma altura, nasceu a sua terceira filha, Dina, cuja existência o ator desconhecia até 1991, quando a própria o contactou. Chuck aceitou-a, afirmando que não precisava de testes de ADN ou exames de sangue. Numa entrevista ao programa televisivo Entertainment Tonight, em 2004, revelou que inicialmente estava hesitante em vê-la, mas os dois acabaram por se encontrar e mantiveram uma boa relação até à sua morte, esta quinta-feira. “Olho para ela e é tão incrível... Porque estou a olhar para ela e para mim, e sentimos uma espécie de atração mútua, acabámos por nos abraçar e começámos a chorar”, contou na altura.

A entrada de Chuck Norris em Hollywood deu-se em 1968, quando conheceu Bruce Lee num campeonato americano de karaté, em Nova Iorque. Quatro anos depois, Lee ofereceu-lhe o seu primeiro papel de vilão em A Fúria do Dragão (1972). Foi assim que o seu legado, que inclui obras como Código de Silêncio, Força Delta (1 e 2), e a série Walker, o Ranger do Texas, começou. 

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Chuck Norris: o mestre de artes marciais que se tornou um ícone do cinema de ação

Em 1988 divorciou-se da sua esposa de 30 anos, Dianne Holechek, e em 1998 casou-se com a modelo Gena O’Kelly. O casal teve dois filhos, os gémeos Dakota e Danilee, que nasceram em 2001. Em 2017 decidiu de ator para cuidar de Gena, que sofria de problemas renais graves. 

Segundo o jornal espanhol, , o ator deixa para trás uma fortuna de cerca de 70 milhões de dólares, cerca de 60 milhões de euros, fruto da carreira de ator e de vários investimentos. Em 2023 processou a CBS por falhas no pagamento de direitos de autor da série Walker, o Ranger do Texas, e acabou por receber 30 milhões. Além da casa em Kauai, Chuck Norris deixa ainda propriedades em Dallas, no Texas e na Califórnia. 

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