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20 de março de 2026 às 18:49

Chuck Norris: o mestre de artes marciais que se tornou um ícone do cinema de ação

Ator e campeão de artes marciais, Carlos Ray "Chuck" Norris destacou-se tanto na competição como no cinema, onde construiu uma carreira de sucesso internacional. Norris morreu esta quinta-feira, aos 86 anos.

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