Chuck Norris (1940-2026). De lutador a estrela de televisão e meme

O mestre de karaté foi uma das estrelas de maior sucesso do cinema norte-americano dos anos 80. Morreu esta quinta-feira aos 86 anos.

Em 1972 chegou aos cinemas chineses o filme de artes marciais A Fúria do Dragão. A personagem principal era Bruce Lee e um dos antagonistas que o mestre de Jeet Kune Do tinha de derrotar era Colt, um praticante de artes marciais com um peito particularmente peludo. O ator que dava corpo a esta personagem era um estreante no cinema chamado Chuck Norris, então com 32 anos. Depois disso, Norris participaria em mais de 30 filmes e seria a personagem principal de uma série de grande sucesso comercial. Com o passar dos anos, tornou-se alvo de piadas da Internet que o próprio abraçava. Morreu esta quinta-feira, 19 de março, aos 86 anos.

Carlos Ray Norris nasceu em Oklahoma, nos Estados Unidos, em 1940. Os seus pais divorciaram-se quando tinha 16 anos, dois anos antes de Chuck se alistar na Força Aérea norte-americana, sendo enviado para a Coreia do Sul onde se iniciou nas artes marciais. Regressado aos Estados Unidos em 1962, abriu o seu próprio estúdio de artes marciais e começou a participar em torneios. Cinco anos depois tornou-se campeão de All-American Karaté. Foi num desses torneios que conheceu Bruce Lee, o jovem ator que viria a ser a sua porta de entrada no mundo televisivo/cinematográfico.

Artes marciais e estrelato

O campeão Norris, em 1972 dirigiu-se a Hong Kong para gravar A Fúria do Dragão, onde interpretava o inimigo de Bruce Lee. Inicialmente o filme só tinha prevista uma distribuição asiática, mas o sucesso que granjeou valeu-lhe a distribuição nos Estados Unidos. Tornou-se um sucesso de bilheteira e catapultou Bruce Lee para o estrelato. Chuck Norris aproveitou a boleia.

Em 1974, ano em que o filme estreou nas salas norte-americanas, Steve McQueen, ator e aluno de Norris, encorajou o seu mestre a inscrever-se em aulas de representação.

Em 1977 Norris aparece pela primeira vez num filme que não é centrado em artes-marciais: Breaker! Breaker. Foi o início de uma série de filmes de sucesso para o ator/lutador que viria a tornar-se uma das caras dos filmes de ação que dominaram os ecrãs norte-americanos na década de 80 e 90 (ao lado de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis). Força Delta (1 e 2) e Código de Silêncio são alguns dos filmes de maior sucesso do norte-americano deste período. O seu realizador de eleição nesta altura era Aaron Norris, o seu irmão mais novo.

E em 1994 chegou o seu papel mais icónico: o ator foi contratado para ser a personagem principal da série Walker, o Ranger do Texas, série que seguia as aventuras do sargento Cordell Walker, um detetive com técnicas de artes marciais quase sobre-humanas. A série teve nove temporadas e catapultou Norris para o estrelato internacional.

Fama online

Em meados da primeira década do século XXI começou a surgir um tipo de piadas online conhecido como "Factos sobre Chuck Norris". As piadas são formulaicas, hiperbolizando a força e o carisma de Chuck Norris.

De acordo Ian Spector, no livro The Truth About Chuck Norris: 400 Facts About the World's Greatest Human, as primeiras piadas sobre os feitos extraordinários de Norris começaram a surgir nos anos 80 e massificaram-se nos fóruns Something Awful.

Alguns dos mais conhecidos são:

- Chuck Norris foi mordido uma vez por uma cobra-real. Após dez minutos agoniantes, a cobra morreu.

- Quando Chuck Norris faz flexões, não se eleva; é a Terra que desce sob a sua força.

- O Chuck Norris tem um tapete de pele de urso polar em casa. Não está morto; apenas tem demasiado medo de se mexer.

- Por baixo da barba do Chuck Norris existe outro punho.

- Quando o papão se prepara para ir dormir, verifica sempre se o Chuck Norris está debaixo da cama.

- Não existe evolução, apenas uma lista de espécies que o Chuck Norris permitiu que sobrevivessem.

- Segundo alguns relatos, o Chuck Norris morreu há 20 anos, mas a Morte ainda não teve coragem de lhe comunicar.

- O Chuck Norris uma vez jogou à roleta russa com uma arma totalmente carregada e venceu.

- O Chuck Norris consegue dividir por zero.

Livros e crenças

Chuck Norris foi um autor de sucesso, especializando-se em livros tanto de karaté como de "auto-ajuda", tendo vários títulos sido sucessos comerciais. Editou nove livros e muitas vezes lamentou que a sua veia literária não fosse tão conhecida como os seus feitos cinematográficos.

Um republicano e conservador, Norris era um cristão fervoroso e defensor da teoria do criacionismo .

Nas suas memórias, Against All Odds: My Story, Norris contava que além dos seus quatro filhos assumidos tinha também uma filha nascida de um caso extra-conjugal.