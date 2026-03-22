Cantora Chappell Roan deixa criança em lágrimas! Menina é filha de Jude Law e enteada de Jorginho

A menina de 11 anos terá ficado muito assustada. O jogador brasileiro não perdoa cantora: "Sem os fãs você não seria ninguém".

O jogador brasileiro Jorginho, atualmente no Flamengo, criticou Chappell Roan e a equipa de segurança da cantora norte-americana por supostamente ter deixado a enteada de 11 anos em lágrimas. A menina é filha de Jude Law e Catherine Harding, atual companheira do craque.



Chappell Roan, Jude Law, Jorginho

Numa longa declaração no Instagram, o futebolista começou por contar como a menina estava feliz por ver Chappell Roan no festival Lollapalooza, em São Paulo, mas nada correu como esperava. “A minha filha acordou extremamente animada, fez até um cartaz de tão feliz que estava para ver uma artista que ela admira”, começou por escrever em português e inglês.

"Por coincidência, elas [mãe e filha] estão hospedadas no mesmo hotel que essa artista. Durante o café da manhã [pequeno-almoço], a artista passou perto da mesa delas. A minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada, e quis ter certeza que era ela. Nem a chegou a abordar, apenas passou pela mesa da cantora", continuou.

"O que aconteceu depois foi completamente desproporcional. Um segurança grande foi até à mesa delas e começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha esposa e com a minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha 'desrespeitasse' ou 'assediasse' outras pessoas", acrescentou. "Não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém pode ser considerado assédio".

"Minha filha ficou super assustada e chorou muito. Convivo há muitos anos com o futebol, com exposição, com pessoas conhecidas, e sei muito bem o que é respeito e limite. O que aconteceu ali não foi isso. Foi apenas uma criança admirando alguém. É triste ver esse tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm". Mas não Jorginho não ficou por aí: "Sem os seus fãs você não seria ninguém", disse ainda, a marcar a artista nas redes sociais.

A mãe da menina, Catherine Harding, que teve um curto relacionamento com Jude Law, do qual nasceu Ada Law, publicou um vídeo da menina a ver a atuação de Sabrina Carpenter: “A nossa filha decidiu que não queria ir ao show [de Chappell Roan] hoje à noite, depois [da forma] como fomos tratadas”.

Após a repercussão negativa das declarações de Jorginho, Chappell Roan reagiu nas redes sociais com um pedido desculpas à companheira do jogador e à menina.

"Vou contar apenas a minha versão da história sobre o que aconteceu hoje com uma mãe e uma criança que tiveram um desentendimento com um segurança, que não faz parte da minha segurança pessoal. Eu nem vi. Eu nem vi a mulher e a criança. Ninguém veio falar comigo. Ninguém me incomodou. Eu estava a tomar o pequeno-almoço no hotel. Acho que essas pessoas também estavam hospedadas lá", declarou a cantora.

"Não odeio fãs da minha música, não odeio crianças, isso é uma loucura. Sinto muito pela mãe e pela criança. Que alguém tenha presumido que fariam algo e que tenham se sentido desconfortável, isso deixa-me muito triste. Não mereciam isso", enfatizou.