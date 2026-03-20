Morreu o ator Chuck Norris

Tinha 86 anos e a causa da morte ainda é desconhecida. Sabe-se apenas que o ator foi internado de emergência no Havai.

Morreu Chuck Norris, o ator de O Ranger do Texas e campeão de artes marciais. A informação foi avançada esta sexta-feira pela própria família através da conta de Instagram do norte-americano.

"É com profunda tristeza que a nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado pela sua família e em paz", escreveu a família sem adiantar as causas da morte do ator. "Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família."

O TMZ já havia noticiado na quinta-feira que Norris foi internado de emergência num hospital na ilha de Kauai, no Havai, - onde possui desde 2015 uma casa de 7 milhões de dólares, mas fontes a par do assunto afirmaram posteriormente que o ator estava de bom humor. Ao que tudo indica, tratou-se de um problema repentino.

Em 2017, o campeão mundial de karaté, conhecido pelo seu estilo de vida saudável, chegou também a sofrer duas paragens cardiorrespiratórias num intervalo de menos de uma hora.

Na quarta-feira, o norte-americano tinha sido visto a treinar com um preparador físico que o acompanha, tendo até sido publicado um vídeo nas redes sociais a 10 de maio - dia em que o ator completou os seus 86 anos.

“Não envelheço. Subo de nível. Hoje faço 86 anos. Nada como um pouco de diversão num dia ensolarado para te fazer sentir jovem”, escreveu. “Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar a fazer o que amo. Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que vocês jamais poderão imaginar. Que Deus vos abençoe, Chuck Norris.”

Norris venceu uma série de competições de karaté, no final da década de 1960, e a sua amizade com Bruce Lee levou-o a participar no filme A Fúria do Dragão (1972). Nas duas décadas seguintes, o ator participou em diversos filmes de ação, incluindo em Desaparecido em Combate (1984), Invasão EUA (1985) e Força Delta (1986), além da longa série de televisão Walker, O Ranger do Texas (1993). Norris ganhou também destaque político.