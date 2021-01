Ao fim de um ano de namoro e de terem protagonizado centenas de capas de revistas durante o verão Ben Affleck, de 48 anos, e Ana de Armas, de 32, surpreenderam meio mundo com a sua separação. Muito ativos nas redes sociais mostravam-se felizes e a imprensa já falava em casamento por causa de um anel que a atriz cubana, exibia. Alguns amigos revelaram a várias publicações que acreditam na possibilidade de reconciliação porque eles "gostam muito um do outro", e que um dos motivos de terem decidido seguir caminhos diferentes é o facto de Ana querer ser mãe, coisa de que Ben não tem vontade. O fim da relação terá sido por telefone – como garante uma fonte à revista People: "Eles tiveram inúmeras discussões sobre o futuro e decidiram separar-se. Estão em pontos diferentes das suas vidas. Porém, foi tudo de comum acordo".

Bond girl e Hollywood

Nos últimos meses, Ana - que aos 18 anos se mudou para a Espanha, onde fez sucesso com a série El Internado - viveu com Ben e os três filhos dele com a atriz Jennifer Garner (Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11, e Samuel, de 8) em Los Angeles. Mas, segundo fontes, a pressão era demasiada para a jovem atriz que está mais focada no seu futuro em Hollywood – já que foi escolhida para ser a próxima Bond Girl em 007: No Time To Die, 25.º filme de James Bond e último protagonizado por Daniel Craig – do que numa vida familiar com Affleck.

Ana e Ben conheceram-se em finais de 2019 durante a rodagem de Deep Water, cuja estreia está pendente, em que interpretavam um casal e "a química entre ambos foi imediata", segundo contam fontes próximas, à People. Em março do ano passado estiveram em Cuba, país natal da atriz, e dali foram para a Costa Rica, onde passaram umas férias românticas. Com a pandemia, voltaram para Los Angeles e fizeram o confinamento sempre juntos, sendo fotografados frequentemente pelos paparazzi a passear os cães ou nas compras.

Luta contra o vício do álcool

No final de abril, ela comemorou o aniversário com Ben, que lhe preparou uma festa surpresa, e uma foto publicada no Instagram oficializava o namoro. Só que terminada a fase da "lua de mel", a atriz chegou à conclusão de que não quer viver em Los Angeles e teve de fazer opções. Deixou a mansão de Affleck, avaliada em 20 milhões de euros, e está à procura de casa para alugar em Hollywood. Ana de Armas não só se integrou perfeitamente na família do ator norte-americano – que já namorou com Gwyneth Paltrow e Jennifer Lopez – como no seu círculo de amigos. Estes dizem que ela tem sido uma "excelente influência" para a reabilitação de Affleck, que há anos luta contra o vício do álcool.

Dedicada agora a começar uma vida nova e aos seus projetos – que incluem o filme Blonde, em que interpretará Marilyn Monroe, realizado pelo australiano Andrew Dominik para Netflix – a atriz fez um corte de cabelo radical, com altura pelo queixo e franja.