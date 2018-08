Ben Affleck foi internado pela terceira vez numa clinica de reabilitação por problemas com o álcool. O actor deu entrada numa clinica em Los Angeles na quarta-feira, avança a CNN que cita fontes próximas.

De acordo com o TMZ, terá sido Jennifer Garner, ex-mulher do actor, a pedir a Ben Affleck que aceitasse ajuda. De acordo com o mesmo site, o actor de 46 anos foi visto na segunda-feira a comprar bebidas alcoólicas.

Em Março do ano passado, Affleck partilhou através do Facebook a sua experiência de reabilitação. "Quero viver a minha vida ao máximo e ser o melhor pai que conseguir ser. Quero que os meus filhos saibam que não há problema em pedir ajuda quando precisamos, e ser a fonte de força para quem precisa de ajuda e tem medo de dar o primeiro passo", escreveu o actor.





Ben Affleck foi submetido a tratamentos em clinicas de reabilitação em 2001 e em 2017.