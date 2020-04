Não fosse a pandemia do coronavírus e Ana de Armas já se tinha estreado nos cinemas como bond girl, em 007: No Time To Die, com Daniel Craig. O filme está adiado para novembro, mas a atriz cubana está agora na lista de todos os diretores de casting e é uma das celebridades mais notadas nas passadeiras vermelhas até porque é a nova namorada de Ben Affleck, com quem já esteve em Havana, sua cidade natal.Ana Celia de Armas Caso nasceu em Santa Cruz del Norte, a 30 de abril de 1988, e cresceu em Havana. O pai, Ramon, é professor e estudou filosofia na Rússia, a mãe, Ana, trabalha em recursos humanos e o irmão, Javier, é fotógrafo. Ana decidiu que queria ser atriz muito cedo e aos 14 anos entrou na Escola Nacional de Teatro de Cuba. Aos 16 conseguiu o seu primeiro papel como protagonista no filme espanhol Una Rosa de Francia, que a catapultou para a fama. Por ser neta de espanhóis, conseguiu obter a cidadania espanhola e aos 18 anos mudou-se para Madrid para fazer El Internato, uma série de televisão que teve tanto sucesso, que foi até à sétima temporada, em três anos.Entretanto, em 2011, Ana casou-se com o ator espanhol Marc Clotet, mas divorciaram-se dois anos depois. Foi para Los Angeles tentar a sorte e conseguiu pequenos papéis ao lado de grandes atores como Keanu Reeves ou Robert De Niro. Ia a muitas festas para conhecer gente que lhe pudesse abrir portas, mas a sua prioridade era melhorar o inglês, e durante quatro meses estudou sete horas por dia. "As pessoas perguntavam-me: ‘Como aprendeste inglês tão rápido?’. Respondia que simplemente era disso que dependia a minha vida", contou à Vanity Fair.O grande salto deu-se em 2017, com Blade Runner 2049, ao lado de dois pesos pesados: Ryan Gosling e Harrison Ford. A escalada de Ana de Armas continuou até se tornar bond girl em 007: No Time To Die, o 25º filme de James Bond e último protagonizado por Daniel Craig. "Ana vai ser uma dessas raras sensações em todo o mundo, uma Sophia Loren", diz Jamie Lee Curtis, que trabalhou com a cubana em Knives Out. Este papel valeu a Ana a nomeação para um Globo de Ouro de Melhor Atriz.Ana de Armas vai a Havana sempre que pode, para estar com os amigos e a família. Cada vez que lá vai leva malas carregadas de roupa, medicamentos e outras coisas que faltam na ilha. Na última passagem de ano esteve numa festa onde encontrou muitos atores cubanos que sempre admirou e que lhe disseram o quanto estavam orgulhosos dela como símbolo de Cuba em Hollywood. Ana confessa que chorou de felicidade.Os seus pais nunca puderam assistir a nenhuma das suas estreias e só veem o seu trabalho quando uma cópia lhes chega de alguma forma. "Hollywood não é a minha vida, é a minha realidade. Tenho muitos amigos e acontecem-me coisas incríveis em Hollywood, mas o estilo de vida, a exposição e os interesses comerciais não são para mim. Eu gosto de falar da vida, de arte, de bebés e de animais", revelou à revista Vanity Fair (EUA), que a destacou na capa da sua edição de fevereiro.No início de 2019, conheceu Ben Affleck, de 47 anos, com quem protagonizou o filme de suspense Deep Water. A química revelou-se logo, começaram a namorar e pouco depois, Ana levou-o a conhecer a sua casa e a sua família em Havana. A atriz tem agora outro desafio: interpretar Marilyn Monroe, em Blonde, do realizador australiano Andrew Dominik, que a escolheu pessoalmente. Numa entrevista para a Variety, de Armas confessou que tornar-se naquele ícone era uma oportunidade demasiado grande para uma atriz cubana para deixar passar. Até o seu cão, Elvis, vai interpretar o cão de Marilyn – que se chamava Mafia e que lhe foi oferecido por Frank Sinatra – para este filme da Netflix.A morena, de 1 metro e 68, é contra o estereótipo da mulher latina em Hollywood. "Não quero fazer castings para Juanas e Marias. Quero fazer os mesmos castings que as outras atrizes. Não é recusar fazer de latina. O que recuso são os papéis que destacam características que não são o que representam a comunidade latina. Não são todos ladrões, prostitutas ou criadas. São papéis limitados e isso eu não aceito!", afirmou Ana de Armas ao El País.