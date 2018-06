A irmã mais nova da rainha Máxima da Holanda, Inês Zorreguieta, foi encontrada morta na casa onde vivia em Buenos Aires, na Argentina. A jovem foi encontrada por uma amiga, que se deslocou à morada depois de a ter contactado sem sucesso.Um porta-voz da casa real holandesa revelou ao jornal La Nacion que a jovem será suicidado. A morte está a ser investigada pelas autoridades, sendo que os media argentinos dizem que não há indícios de que tenha estado mais gente no apartamento.Muito próxima de Máxima, de quem foi dama de honor, Inês sofria de depressão e chegou mesmo a estar internada numa clínica devido a transtornos alimentares. A jovem de 33 anos era licenciada em psicologia e trabalhou na ONU. Actualmente, trabalhava para o Estado argentino, como directora do Escritório e Posto da Direcção Geral de Administração da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Coordenação de Políticas Sociais da Argentina.A casa real holandesa revelou que Máxima está "triste e em choque", tendo já sido anunciado que a agenda oficial da rainha para os próximos dias foi alterada.